​​​​​​​السيسي لنتنياهو: ندعم خطوات إحلال السلام في المنطقة

وقالت رئاسة الجمهورية المصرية على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناولا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.

وأوضحت رئاسة الجمهورية "أكد السيد الرئيس على دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام في المنطقة، بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن الإسرائيلي، مثمنًا الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة باعتباره خطوة في هذا الاتجاه".

وأضافت "السيد الرئيس أكد كذلك على أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام، خاصةً الامتناع عن ضم أراض فلسطينية، وذلك بهدف إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية، والدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولًا إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة".

وبحسب رئاسة الجمهورية، أكد السيسي على أهمية الالتزام بتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فيما يتعلق بقطاع غزة في ضوء جهود مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين.

(ي ح)