​​​​​​​السيسي في الأردن لعقد قمة مصرية – أردنية – عراقية - إماراتية

وأوضح مصدر دبلوماسي عربي رفيع المستوى، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الجمعة، وسيلتقي خلال زيارته العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، لبحث عدد من قضايا المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بالإضافة إلى ذلك سيتم عقد قمة رباعية تشمل عاهل الأردن والرئيس المصري وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

وكان السيسي قد التقى الثلاثاء الماضي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت في شرم الشيخ، تناول اللقاء التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية، وفق ما أعلن عنه المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

(د ع)