​​​​​​​الصين: الولايات المتحدة هي المسؤولة عن التوترات بشأن تايوان

واشتكت الجزيرة التي تدار بشكل ديمقراطي من الأنشطة العسكرية المتكررة من قبل بكين في الأشهر الأخيرة، حيث تقوم القوات الجوية الصينية بغارات يومية تقريبًا في منطقة الدفاع الجوي التايوانية، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الصين، يوم الإثنين، إن مجموعة من حاملات الطائرات كانت تمارس التدريبات بالقرب من الجزيرة، وأبحرت سفينة حربية أميركية يوم الأربعاء عبر مضيق تايوان الحساس الذي يفصل الجزيرة عن جارتها العملاقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي يومي، إن السفن الأميركية المنخرطة في "استفزازات" "ترسل إشارة خاطئة بشكل خطير لقوى استقلال تايوان، وتهدد السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وأضاف: "هل ستذهب سفينة حربية صينية إلى خليج المكسيك لتعرض قوتها؟".

وتقوم البحرية الأميركية بانتظام بما تسميه عمليات عبور "روتينية" لمضيق تايوان.

وأعربت واشنطن عن قلقها إزاء نمط جهود التخويف الصينية في المنطقة، بما في ذلك تجاه تايوان، مؤكدة أن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان "صلب للغاية".

وتعتقد الصين أن الولايات المتحدة تتواطأ مع تايوان لتحدي بكين وتقديم الدعم لأولئك الذين يريدون أن تعلن الجزيرة استقلالها الرسمي.

وقالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية التي تحظى بقراءة واسعة والمدعومة من الدولة، اليوم الخميس إن مجموعة الناقلات الصينية كانت تقوم بالتنقيب بالقرب من تايوان "وسط الاستفزازات الأميركية".

ونشرت ما قالت إنها محادثة بين طيار مقاتل صيني وطيار تايواني كان يحذر الطائرات الصينية من الالتفاف.

وقال الطيار الصيني في تسجيل قالت الصحيفة إنه تم تسجيله يوم الثلاثاء أثناء قيامه بواجبه في جنوب غرب تايوان: "هذا هو المجال الجوي الصيني".

(م ش)