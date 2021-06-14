​​​​​​​الصين وروسيا على طاولة الناتو اليوم

ويأمل زعماء حلف شمال الأطلسي في فتح فصل جديد في العلاقات خلال قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين.

وتهدف هذه القمة التي وصفها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج بأنها "لحظة محورية"، إلى طي صفحة توتر استمر أربع سنوات مع سلف بايدن دونالد ترامب الذي هز الثقة في هذا التحالف من خلال وصفه بأنه "عفا عليه الزمن".

وقال دبلوماسيون إن من المرجح أن تجري مناقشة محاولات روسيا لتقسيم الغرب وذلك قبل اجتماع يعقده بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف يوم 16 حزيران، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وقام الحلف بتحديث دفاعاته منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014 لكنه لا يزال عرضة للهجمات الإلكترونية والمعلومات المضللة على الرغم من نفي موسكو أي محاولات لزعزعة استقرار أعضاء حلف شمال الأطلسي.

كما سيتناول الحلفاء الثلاثون المجتمعون في بروكسل، الوجود العسكري والاقتصادي المتزايد للصين في المحيط الأطلسي، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة مع روسيا. ومن المتوقع أيضًا تعهد القمة بتقليص قواتها المسلحة بشكل كبير لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050.

ويقول الدبلوماسيين إن أهم ما يشغل زعماء الحلف هو ضرورة إعلان بايدن التزام الولايات المتحدة من جديد بالدفاع الجماعي لحلف الأطلسي بعد عهد ترامب.

(ح)