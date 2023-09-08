​​​​​​​الصين تؤكد حضور 90 دولة مؤتمر مبادرة الحزام والطريق الشهر المقبل

قالت الصين إن 90 دولة أكدت حضور منتدى التعاون الدولي الثالث لمبادرة الحزام والطريق، الذي يُعقد الشهر المقبل في العاصمة بكين، بينهم عدد من الرؤساء، مع حلول الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة هذا العام، حسب وكالة رويترز.

توقعت وسائل إعلام رسمية صينية، حضور العديد من الزعماء الأجانب، من بينهم الرئيسين الصربي ألكسندر فوتشيتش، والأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، وتتزامن زيارة مقررة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين، مع عقد المنتدى.

ومن المقرر أن يعقد منتدى التعاون الدولي الثالث لمبادرة الحزام والطريق في بكين في تشرين الأول المقبل، في الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة، وفقاً لما سبق وأعلنته الخارجية الصينية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، عن الخارجية الصينية، أن بكين وقّعت وثائق تعاون تتعلق بمبادرة الحزام والطريق، مع أكثر من 150 دولة، وأكثر من 30 منظمة دولية.

(م ش)