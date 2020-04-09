​​​​​​​الصين تشكل خطراً على أمريكا والأخيرة تقرّ بخطورة الصواريخ الكورية الشمالية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى إعلان وقف إطلاق النار في اليمن والحرب الأمريكية الصينية وتجارب كوريا الشمالية النووية.

نيويورك تايمز: السعودية، التي ضربها الفيروس تعلن وقف إطلاق النار في اليمن

وقالت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية إن المملكة العربية السعودية وحلفاءها سوف يلتزمون بوقف إطلاق النار من جانب واحد في الحرب في اليمن، ابتداء من ظهر اليوم الخميس، وهي خطوة قد تمهد الطريق لإنهاء الصراع الوحشي المستمر منذ خمس سنوات.

وقال مسؤولون سعوديون إن وقف إطلاق النار يهدف إلى إطلاق محادثات السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة، وكان الدافع وراءها مخاوف من انتشار الفيروس التاجي في اليمن، أفقر دولة في العالم العربي.

كما يعتقد شخص قريب من العائلة الملكة السعودية أن ما يصل إلى 150 فردًا من العائلة المالكة السعودية أصيبوا بالفيروس التاجي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، مصاب بفيروس كوفيد- 19 وموجود في العناية المركزة، وفقاً لطبيبين على صلة بمستشفى الملك فيصل واثنين آخرين مقربين من العائلة المالكة.

واشنطن تايمز: وليام بار: الصين هي أكبر تهديد لانتخابات 2020

وقالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية إن المدعي العام الأمريكي وليام بي بار، قال بأن الصين تشكل تهديدًا أكبر للانتخابات الرئاسية لعام 2020 من روسيا.

وقال بار أثناء مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية "في رأيي أكبر خطر على الولايات المتحدة هي الصين، وليس فقط على العملية الانتخابية، بل على جميع المجالات، إن الصين تشكل تهديداً خطيراً للولايات المتحدة جيوسياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتهديد لمؤسساتنا نظراً لقدرتها على التأثير في كل شيء".

وتأتي تعليقات بار في الوقت الذي تقاتل فيه الولايات المتحدة الفيروس التاجي الفتاك الذي بدأ في الصين قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم، واتهمت إدارة ترامب الصين بالتقليل من شأن الفيروس.

التايمز: وزارة الدفاع الأمريكية تقرّ بأن صواريخ كوريا الشمالية تشكل تهديداً كبيراً

وقالت صحيفة التايمز البريطانية إن البنتاغون اعترف ضمنيًا بأن علاقة الرئيس دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد باءت بالفشل، حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن سعي كوريا الشمالية المستمر للصواريخ والأسلحة النووية يهدد الولايات المتحدة، في اعتراف ضمني بأن تعامل ترامب مع كيم جونغ أون قد فشل.

وحذر البنتاغون من خطر اختبارات بيونغ يانغ النووية والصاروخية الباليستية "المتزايدة التعقيد" بعد أن قال جنرال أمريكي إن كوريا الشمالية ربما تطور صاروخاً باليستياً أكثر قوة قادر على ضرب البر الأمريكي.

وقال تقرير وزارة الدفاع عن حالة الردع النووي الأمريكي "الولايات المتحدة وحلفاؤنا يواجهون بيئة استراتيجية متزايدة التهديد ومعقدة، الأنظمة المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران تعمل على زعزعة الاستقرار في المناطق من خلال سعيها للحصول على أسلحة نووية وبرامج صواريخ باليستية".

(م ش)