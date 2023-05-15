بدأ مبعوث الصين الخاص للشؤون الأوراسية، لي هوي، زيارة اليوم، إلى روسيا وأوكرانيا وفرنسا وبولندا وألمانيا.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم، إن "بكين ستواصل لعب دور بنّاء في السعي لإيجاد حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية"، مضيفاً أن بلاده ستعلن عن تفاصيل الزيارة قريباً، وفقاً لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

وتابع وينبين، مؤكداً أن "زيارة لي هوي، شهادة على جهود الصين نحو تعزيز محادثات السلام، وتثبت بشكل كامل التزام الصين الراسخ بالسلام".

ويعد لي هوي هو أكبر مسؤول صيني يزور أوكرانيا، منذ انطلاق التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، في شباط 2022.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة ‏المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، أكد لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال اجتماع بينهما في العاصمة النمساوي فيينا، الأسبوع الماضي، أن بكين ليست طرفاً في الأزمة الأوكرانية، وقد حافظت دائماً على موقف موضوعي وعادل وهادئ، ودفعت بنشاط محادثات السلام، وحثت جميع الأطراف على عدم صب الزيت على النار".

ونشرت وزارة الخارجية الصينية، في شهر آذار الماضي، وثيقة مكونة من 12 بنداً، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.

(م ش)