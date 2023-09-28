​​​​​​​الصين تجري تدريباً مشتركاً مع السعودية الشهر المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن الصين والسعودية ستجريان مناورة تدريبية بحرية مشتركة، في تشرين الأول المقبل.

وذكرت الوزارة أن التدريب سيتم في مدينة تشانجيانغ بإقليم قوانغدونغ، وسيكون هذا التدريب المشترك هو الثاني من نوعه بين الجانبين، حيث كان التدريب الأول عام 2019.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان "وفقاً لخطة التعاون العسكري الدولي والتوافق بين الجانبين، ستعقد الصين والمملكة العربية السعودية تدريباً بحرياً مشتركاً على الحرب الخاصة "السيف الأزرق - 2023"، حسبما ذكرت شبكة "غلوبال تايمز" الصينية.

وأكد ووتشيان، أن التدريب المشترك يتناول عمليات "مكافحة الإرهاب" البحرية في الخارج، وتدريبات على تكتيكات القناصة وقيادة القوارب، والهبوط بطائرات الهليكوبتر والإنقاذ المشترك.

وتابع؛ هذه هي المرة الثانية التي تجري فيها القوات البحرية الصينية والمملكة العربية السعودية مثل هذا التدريب المشترك، بهدف تعميق التعاون العملي والودي بين الجيشين، وتحسين مستوى التدريب القتالي للقوات.

وتأتي التدريبات في وقت تسعى بكين إلى تعميق علاقاتها مع الرياض، حيث لعبت دوراً في تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران، عبر استئناف البلدين العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما.

(م ش)