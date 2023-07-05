​​​​​​​الصين تحذر من تحويل تايوان إلى برميل بارود

صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية تان كايفي، اليوم، أن الولايات المتحدة، من خلال بيع الأسلحة لتايوان، تحوّل الأخيرة إلى "برميل بارود" وتدفع الشعب التايواني نحو هاوية الكوارث.

وقال تان كايفي في مؤتمر صحفي: "تعارض الصين بشدة بيع الولايات المتحدة للأسلحة لتايوان وقد قدمت الصين بالفعل مذكرة رسمية صارمة للجانب الأمريكي. تتجاهل الولايات المتحدة المخاوف الرئيسية للصين وتتدخل بشكل واضح في الشؤون الداخلية للصين وتزيد من التوتر في مضيق تايوان، مما يحول تايوان في الواقع إلى "برميل بارود" ويدفع الشعب التايواني نحو هاوية الكوارث".

وأضاف أن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى وقف فوري لبيع الأسلحة لتايوان، وتطبيق التعاون العسكري بأي شكل من الأشكال، والوفاء بالتعهد بعدم دعم استقلال تايوان، لافتا: "لا حاجة للمضي قدمًا في الطريق الخاطئ والخطير".

وأشار المتحدث إلى أن: "جيش التحرير الشعبي الصيني يحتفظ بمستوى عالٍ من الاستعداد القتالي للدفاع بحزم عن سيادة ووحدة الصين الإقليمية، وللحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل للذخيرة والمعدات لتايوان في طلبين يبلغ إجماليهما 440 مليون دولار.

وتصاعدت التوترات أخيراً بين الصين من جهة والولايات المتحدة وتايوان من جهة، على خلفية لقاءات رسمية بين مسؤولي البلدين، ما أثار غضب بكين.

(م ش)