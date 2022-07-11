في حديثه في أمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن العديد من الدول في المنطقة تتعرض لضغوط للانحياز إلى جانب معين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقال "علينا عزل هذه المنطقة عن الحسابات الجيوسياسية. من استخدامها كقطع شطرنج من التنافس بين القوى الكبرى والإكراه"، مضيفاً: "مستقبل منطقتنا يجب أن يكون في أيدينا".

لطالما كانت منطقة جنوب شرق آسيا منطقة احتكاك جيوسياسي بين القوى الكبرى نظراً لأهميتها الاستراتيجية، حيث تتخوف بعض الدول في المنطقة من اختيار طرف في التنافس الحالي بين الولايات المتحدة والصين.

ويأتي خطاب وانغ بعد أيام فقط من حضوره اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بالي، ووسط دبلوماسية صينية مكثفة جعلتها تقوم بسلسلة من التوقفات في جميع أنحاء المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

وعلى هامش مجموعة العشرين، عقد وانغ اجتماعاً لمدة خمس ساعات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حيث وصف كلاهما أول محادثات شخصية لهما منذ تشرين الأول بأنها "صريحة".

وقال وانغ يوم الإثنين إنه أبلغ بلينكن بأنه يجب على الجانبين مناقشة وضع قواعد للتفاعلات الإيجابية ودعم النزعة الإقليمية بشكل مشترك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال وانغ إن "العناصر الأساسية هي دعم مركزية الآسيان، ودعم إطار عمل الشركة الإقليمي الحالي، واحترام الحقوق والمصالح المشروعة لبعضهما البعض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بدلاً من السعي إلى استعداء أو احتواء الجانب الآخر".

(م ش)