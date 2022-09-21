​​​​​​​الصين تدعو إلى التفاوض على وقف لإطلاق النار بعد استدعاء جزئي للاحتياط الروسي

دعت الصين، الأربعاء، إلى "وقف لإطلاق النار عبر الحوار والتشاور"، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية لاحتياطي الجيش الروسي، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانع وينبين في مؤتمره الصحافي الدوري "ندعو كل الأطراف المعنيين إلى وقف لإطلاق النار عبر الحوار والتشاور، وإيجاد حل يراعي المخاوف الأمنية المشروعة لكل الأطراف في أسرع وقت ممكن".

وكان أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بـ "قلق" الصين بشأن أوكرانيا، في أول محادثاته المباشرة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، منذ التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

(م ش)