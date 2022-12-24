​​​​​​​الصين تبدي استياءها ومعارضتها لقانون تفويض الدفاع الأميركي

أظهرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت "استياءها القوي ومعارضتها التامة" بشأن قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي الذي اعتمده الجمعة، الرئيس جو بايدن.

ويجيز هذا القانون إنفاقاً عسكرياً تبلغ قيمته 858 مليار دولار، تشمل السماح بمساعدة أمنية تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار ومبيعات أسلحة سريعة لتايوان.

وشمل القانون أيضا تعديلاً يقيد مشتريات السلطات الأميركية ومن منتجات تستخدم شرائح إلكترونية تصنعها مجموعة معينة من الشركات الصينية.

من جانبها، قالت الصين إن القانون يشمل بنوداً "تحدث ضرراً خطيراً للسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وورد في بيان وزارة الخارجية الصينية "القضية تتجاهل الحقائق لتضخيم تهديد الصين "، و"تتدخل بشكل تعسفي في الشؤون الداخلية للصين، وتهاجم وتشوه الحزب الشيوعي الصيني، وهو ما يمثل استفزازات سياسية خطيرة للصين".

(م ش)