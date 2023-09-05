أعلن السفير الصيني لدى نيامي، في مقابلة مع التلفزيون الوطني النيجري، أن الحكومة الصينية عرضت تأدية "دور وساطة" في الأزمة السياسية بالنيجر.

وصرّح السفير الصيني، جيانغ فنغ، في هذه المقابلة عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الذي عيّنه الانقلابيون، علي محمد الأمين زين، أن "الحكومة الصينية تعتزم تأدية دور المساعي الحميدة والوسيط، مع الاحترام الكامل لدول المنطقة لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة النيجرية"، وفق قوله.

ويعمل البلدان على بناء خط أنابيب نفط يمتد مسافة ألفَي كيلومتر، وهو الأطول في أفريقيا، بهدف تصدير النفط الخام من حقول أغاديم (جنوب شرقي النيجر) حتى ميناء سيمي في بنين.

وعقب الانقلاب، أوقفت نيجيريا إمداد النيجر بالكهرباء، تنفيذاً للعقوبات التي قررتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

(د ع)