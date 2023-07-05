​​​​​​​الصين منعت روسيا من استخدام النووي وأوروبا تقف عائقاً أمام الاتفاق النووي مع إيران

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، محاولة الصين ثني روسيا عن استخدام النووي وتعقيدات الملف النووي الإيراني والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

شي جين بينغ حذر فلاديمير بوتين من هجوم نووي في أوكرانيا

حذر شي جين بينغ شخصياً، فلاديمير بوتين من استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن بكين لديها مخاوف بشأن الحرب الروسية حتى في الوقت الذي تقدم فيه دعماً ضمنياً لموسكو، وفقاً لمسؤولين غربيين وصينيين.

وأضاف هؤلاء المسؤولين أن الرسالة المباشرة تم تسليمها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني لموسكو في آذار، وهي واحدة من أولى رحلات شي خارج الصين، بعد سنوات من العزلة في ظل سياسة عدم انتشار كوفيد.

وقال هؤلاء الأشخاص إنه منذ ذلك الحين، نال المسؤولون الصينيون الفضل في إقناع الرئيس الروسي بالتراجع عن تهديداته المستترة باستخدام سلاح نووي ضد أوكرانيا.

قال أحد كبار مستشاري الحكومة الصينية إن ردع بوتين عن استخدام مثل هذا السلاح كان أساسياً في حملة الصين لإصلاح العلاقات المتضررة مع أوروبا.

مجموعة E3 تخطط لإبقاء العقوبات على إيران

تخطط الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي الإيراني - المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا - للإبقاء على العقوبات المفروضة على صواريخ طهران، والتي من المقرر أن تنتهي في تشرين الأول، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وكانت الدول الغربية مترددة في مناقشة العقوبات، بينما أجرت واشنطن وطهران محادثات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق غير رسمي من شأنه أن يجمّد إيران برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات.

الصفقة التي نفتها إدارة بايدن باستمرار، على الرغم من تأكيد مصادر دبلوماسية في العديد من البلدان للعديد من وسائل الإعلام، بدت على وشك الانتهاء في الأسابيع الأخيرة، لكن استعدادات مجموعة E3 لمواصلة العقوبات في تشرين الأول قد تكون علامة على عكس ذلك.

وردّاً على سؤال عن إمكانية العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، قال سفير المملكة المتحدة آنذاك لدى إسرائيل نيل ويجان الشهر الماضي إن "الهدف الأساسي هو ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً. علينا التأكد من عدم حدوث ذلك في أي صفقة جديدة".

حقبة دموية جديدة

واعتبرت صحيفة تليغراف البريطانية في تقرير لها إن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في جنين، وما إذا كانت تعني أن الضفة الغربية تتحوّل لتصبح مثل قطاع غزة، ستنذر بحقبة دموية جديدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن التكتيكات والأسلحة المستخدمة في ضرب جنين "عادة ما تكون مخصصة للقطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس".

وأشارت الصحيفة إلى أن الضفة الغربية المحتلة "كانت لسنوات تمثل النظير الهادئ نسبياً لقطاع غزة المحاصر، على الرغم من وجود الكثير من العنف، حيث كان المستوطنون اليهود والجماعات الفلسطينية المسلحة يهاجمون بعضهم البعض بشكل متكرر، لكن الضفة الغربية لم تكن لتوصف بأنها منطقة حرب نشطة".

وحذرت الصحيفة من أن الغارة التي شنتها إسرائيل على جنين والأكبر منذ 20 عاماً، يمكن أن تمثل بداية حقبة جديدة ودموية للغاية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. كما أنها أعراض فشل عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والآمال المتلاشية في أن يتم تنفيذ حل الدولتين".

(م ش)