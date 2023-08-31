​​​​​​​السويداء: أخرِجوا القرار 2254 من المعتقلات

تستمر احتجاجات أهالي السويداء لليوم 12 على التوالي، حيث تجمّع الأهالي في ساحة السير "الكرامة"، مرددين شعارات تنادي بتحرر المجتمع وتطبيق القرار 2254 والوحدة بين كافة مكونات الشعب السوري.

ومن بين اليافطات التي رفعها المشاركون "الدين لله والوطن للجميع"، و"لا تحرر للمرأة دون تحرر للمجتمع" و "لما الحرة تطلع الساحة كلها تسمع" و"أخرجوا القرار 2254 من المعتقلات".

ومنذ 20 آب تستمر الإضرابات والتظاهرات الشعبية في السويداء وبعض البلدات المحيطة، حيث يطالب المحتجون بالتغيير السياسي وتحسين الوضع الاقتصادي.

(م ش)