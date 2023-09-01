​​​​​​​السويداء تواصل احتجاجاتها بحشود كبيرة ومشاركة نسائية واسعة

تستمر الاحتجاجات الشعبية في السويداء وأريافها لليوم الثالث عشر على التوالي، حيث وصلت في ساعات الصباح الأولى حشود شعبية من أهالي قرى وبلدات الريف الشمالي الشرقي إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء تأكيداً على استمرار الحراك الشعبي، المطالبة بالتغيير السياسي، وتنحّي بشار الأسد، ومن المفترض أن يصل عدد المتظاهرين اليوم إلى الآلاف، وسط الحشد الشعبي الكبير المستمر منذ الأسبوع الفائت، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكما الأيام السابقة، شهدت احتجاجات اليوم مشاركة نسائية واسعة في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، كما ظهرت في المقاطع والصور التي نشرت على موقع السويداء 24، نساء يوزعن سندويشات على المحتجين في الساحة، فيما حضرت أخريات بالزي العربي التقليدي.

وشددت اليافطات التي رفعها المحتجون على التغيير السياسي الشامل للبلاد و"إسقاط النظام" والحرية للمعتقلين.

وأطلق المتظاهرون يوم أمس، دعوات على نطاق واسع لتظاهرة في ساحة السير "الكرامة" وسط مدينة السويداء يوم الجمعة، والتي ستكون الأكثر زخماً من ناحية المشاركة، تحت شعار "المشاركة مفتوحة لكل إنسان يحلم بوطن كريم"، ذلك تأكيداً على مطالب الحراك الشعبي في التغيير السياسي.

(د ع)