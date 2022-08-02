وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أهالي مدينة السويداء عثروا على جثة أحد الأعضاء البارزين من جماعة "راجي فلحوط" المدعوم من "الأمن العسكري" التابع لحكومة دمشق، بعد أيام من مداهمة جماعات محلية لمنزله واعتقاله.

ووفقاً للمرصد فإن مسلحين مجهولين ألقوا جثته عند دوار المشنقة، وسط مدينة السويداء.

وبذلك، يرتفع عدد العناصر الذين جرى أسرهم وتصفيتهم من جماعة "راجي فلحوط" إلى 7، بعد تصفية 6 آخرين، في 29 تموز/ يوليو الفائت، وسط اتهامات متبادلة عن الجهة التي نفذتها.

وترتفع حصيلة القتلى على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة السويداء إلى 24، هم 17 من جماعة "راجي فلحوط" بينهم 7 قتلوا بظروف مجهولة، و7 من المسلحين المحليين المهاجمين، ممن هاجموا مقرات لـ "الفلحوط" في بلدتي سليم وعتيل، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 40 جريحاً، بعضهم بحالة خطرة.

(د ع)