​​​​​​​السوريون يعيشون مع الفقر ومخاوف كورونا والاتحاد الأوروبي مهدد بالتفكك

تناولت الصحف الأجنبية الصادرة، اليوم، الفقر في سوريا والصراع الداخلي في الاتحاد الأوروبي، وإمكانية لجوء إيران إلى تخصيب اليورانيوم بعد أزمة كورونا.

الغارديان: السوريون يتصارعون مع الفقر والفيروس التاجي

وتطرقت صحيفة الغارديان البريطانية إلى الأوضاع السورية وقالت: "لقد تحمل كريم زكاري الكثير خلال السنوات التسع من حرب سوريا، حيث الصواريخ والرصاص، وأحباء الذين قتلوا، والخوف من تجنيدهم في الجيش أو تعذيبهم في سجون بشار الأسد، ولكن بغض النظر عن مدى سوء الأمور، كان هناك دائمًا طعام.

قال الشاب البالغ من العمر 25 عاماً من حي برزة في دمشق: "هنا الآن فقر شديد، هناك أسرٌ تعيش على 200 دولار شهريًا، لكنني لا أسمي ذلك معيشة، بالكاد تمكنت من تناول الطعام. والآن مع الفيروس التاجي، يستفيد بعض رجال الأعمال من حالة الذعر ويرفعون الأسعار". وطالب بعدم ذكر اسمه الحقيقي خوفاً من الملاحقة.

مع عودة الأسد للسيطرة على معظم سوريا، يجب على الحكومة أن تركز على التحدي المتمثل في إعادة بناء بلد ذهب ضحية الصراع بينه وبين قوات المتمردين والجماعات المتطرفة.

كما أنه ومنذ كانون الثاني (يناير)، تراجعت قيمة الليرة السورية، ووصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1،360 للدولار في السوق السوداء في أواخر مارس، ونتيجة لذلك يرتفع التضخم وتكلفة السلع الأساسية، حتى الخبز المدعوم غير متوفر في بعض الأحيان حيث بدأ مخزون دمشق من الدقيق والقمح بالنفاد، وتعتمد على حلفائها الروس في شحنات الطوارئ.

ووفقًا لتقريرٍ للأمم المتحدة لعام 2019 ، فإن 83 ٪ من الناس في كل من مناطق الحكومة والمتمردين في البلاد يعيشون بالفعل في فقر.

وبينما فرض النظام حظر التجوال وإجراءات الإغلاق لإبطاء انتشار الفيروس، فإن مئات الأشخاص يتجمعون كل يوم لساعات لانتظار الخبز في نقاط التوزيع، كما كثرت حالات السرقة في الكثير من مناطق النظام لإطعام أسرهم الجائعة".

وول ستريت جورنال: تهدد أزمة الفيروس التاجي بتقسيم الاتحاد الأوروبي الممزق بالفعل

ومن جانبها تطرقت صحيفة الوول ستريت جورنال إلى أوضاع الاتحاد الأوروبي وقالت: "يواجه الاتحاد الأوروبي أسوأ أزمة منذ نشأته، حيث يعمق الفيروس التاجي التوترات طويلة الأمد بين جنوب الكتلة، الأكثر تضرراً من الوباء وتداعياته الاقتصادية، والشمال الأقوى مالياً.

سواء تم حل هذا الصراع، الذي تبلور في الخلاف بين ألمانيا وإيطاليا أم لا، في الأسابيع المقبلة، فمن المرجح أن يحدد قابلية المشروع الأوروبي بأكمله للبقاء على المدى الطويل - بما في ذلك مستقبل العملة المشتركة، وإذا لم يتم حله، فستستمر تلك المعركة في تسميم العلاقات بين دول الكتلة.

التايمز: إزالة موقع يسوع من الألغام الإسرائيلية

أما صحيفة التايمز فتطرقت إلى الشأن الفلسطيني والإسرائيلي وقالت: "تم تأمين موقع معمودية يسوع للحجاج بعد جهد دولي لإزالة آلاف الألغام الأرضية التي زرعها الجيش الإسرائيلي.

وكانت قد زُرعت "أرض الأديرة" على طول نهر الأردن بالألغام في السبعينيات حيث حارب الجيش الإسرائيلي المنظمات الفلسطينية المسلحة المتسللة من الأردن، وتم إغلاق سبعة أديرة، بما في ذلك واحد مخصص ليوحنا المعمدان.

الآن، وبفضل جهود استغرقت عامين بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني من قبل الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الخيرية البريطانية لدعم الحياة في المنطقة الخطرة، المعروفة باسم هالو ترست، تم تطهير المنطقة، مما أضاف الأمن إلى 900.000 حاج يزورون كل عام ، كانت هذه مهمة دبلوماسية معقدة لأن الأرض هي رسميًا جزء من السلطة الفلسطينية.

جيروزاليم بوست: بعد الفيروس التاجي.. إيران قد تثير المزيد على الجبهة النووية

ومن جانبها تطرقت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إلى الملف النووي الإيراني ونقلت عن مسؤول كبير سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أن إيران قد تدفع بها الظروف إلى إثارة الجبهة النووية بعد أزمة الفيروس التاجي، ولكن من المرجح أن تتوقف عن التهديد في حال قيام إسرائيل وأمريكا بضربة استباقية.

وقال رولي في حديث عبر البريد إنه من أجل الاستمرار في الضغط على الولايات المتحدة وغيرها بعد أزمة الفيروس التاجي وقرب الانتخابات الامريكية، قد تتخذ إيران "إجراءات رمزية وغير مكلفة... يمكن أن تذهب إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ ... وقد تصل إلى 60٪ ".

(م ش/ح)