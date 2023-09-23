​​​​​​​الصومال يطلب إرجاء سحب قوة الاتحاد الأفريقي

طلبت الحكومة الصومالية إرجاء الخفض المقرر لعديد قوات الاتحاد الأفريقي لمدة ثلاثة أشهر، بعد "نكسات عدة" تعرضت لها في حربها ضد متمردي حركة الشباب، حسب ما جاء في رسالة وجّهتها الحكومة إلى الأمم المتحدة ونقلتها وكالة فرانس برس.

في الرسالة التي كتبها مستشار الأمن القومي للصومال، حسين شيخ علي، ووجّهها إلى الأمم المتحدة، طلب إرجاء المرحلة الثانية من انسحاب القوات التي تقتضي مغادرة ثلاثة آلاف جندي بحلول نهاية أيلول.

وجاء في الرسالة المؤرخة، 19 أيلول، أن "الحكومة الفيدرالية للصومال تطلب رسمياً تعليقاً تقنياً لعملية سحب ثلاثة آلاف جندي من قوات الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال أتميس لمدة ثلاثة أشهر".

وأفادت وكالة فرانس برس أن مسؤولاً دبلوماسياً أكد صحة الرسالة، كما أكد مصدر آخر مطلع على الملف للوكالة ذاتها، تقدّم الحكومة الصومالية بهذا الطلب.

لكن مصدراً في الاتحاد الأفريقي قال لفرانس برس إن التكتل "لم يتلقَّ هذا الطلب". موضحاً أن الانسحاب سيتواصل وفق الجدول المقرر.

(س ع)