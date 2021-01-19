​​​​​​​الصومال تواجه خطر الانسحاب الأمريكي والأزمة السياسية في البلاد

وقال الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة جيمس سوان لشبكة بي بي سي إن الصومال يمر بلحظة فاصلة مهمة، وحذّر من أن "مواقف ونزاعات" القادة الوطنيين والإقليميين داخل البلاد، وخلافاتهم بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية، قد تفضي إلى أعمال عنف.

وأصدرت مجموعة منظمات ودول قوية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بيانًا قويًّا، حثّت فيه النخب السياسية في الصومال على السعي من أجل إقامة حوار، وكتبوا: "أي تهديد باستخدام العنف شيءٌ غير مقبول".

وكان من المقرر أن يجري الصومال، العام الماضي، أول انتخابات تحت شعار "صوت واحد لشخص واحد"، وهي خطوة بارزة لدولة تعاني التمزق منذ فترة طويلة.

(آ س)