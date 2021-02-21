​​​​​​​الصومال.. عملية عسكرية تسفر عن مقتل 52 عنصرًا من حركة الشباب

وبحسب إذاعة صوت الجيش الرسمية، فإن العملية جرت مساء السبت وشملت 3 مناطق؛ حيث كان عناصر حركة الشباب يختبؤون في محافظة شبيلي السفلى.

ونجحت قوات الجيش في تدمير قواعد الشباب خلال وجود العناصر والقيادات في موشاني دانيغا ماجابتا الواقعة بين بلدتي جنالي وقوريولي في محافظة شبيلي السفلى.

وقال قائد الجيش الصومالي الجنرال أودوا يوسف راجي، في تصريحات لإذاعة صوت الجيش، إن العملية أسفرت عن مقتل زعيم حركة الشباب بجهاز الأمنيات في منطقة شبيلي السفلى وقائد جهاز الجبهات الشباب، وكشف عن تصفية أكثر من 50 عنصرًا من المرافقين للقياديين.

وأوضح الجنرال أودوا أن القياديين يُدعيان "معلم بخاري قائد الجبهات وحسن غني قائد الأمنيات" وهما من الأجهزة الأكثر دموية في حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة.

ويعد جهاز الأمنيات الذراع المخابراتي لحركة الشباب، بينما الجبهات تشكل القوة العسكرية الهجومية لها.

وتعهد المسؤول العسكري الصومالي بمواصلة العمليات لملاحقة "الإرهابيين" أيًّا كانت الظروف التي تمر بها البلاد.

(ش ع)