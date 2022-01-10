​​​​​​​الصومال.. الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه 25 شباط

وأورد بيان صدر، أمس الأحد، بعد أيام عدة من المشاورات التي أجراها رئيس الوزراء محمد حسين روبلي مع حكام مختلف الولايات الصومالية أن "الانتخابات القائمة لمجلس الشعب سيتم إنهاؤها بين 15 كانون الثاني/ يناير و25 شباط/ فبراير 2022".

وكان روبلي والرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، الملقب فرماجو، على خلاف منذ فترة طويلة بشأن أزمة الانتخابات مع مخاوف من أن يتحول الخلاف إلى أعمال عنف.

وعلق فرماجو الشهر الماضي مهمات روبلي، لكن رئيس الوزراء اتهم الرئيس بارتكاب "محاولة انقلاب" وتحدى قراره، بينما واجه فرماجو نفسه دعوات من زعماء المعارضة لإخلاء مكتبه.

ويتم تنظيم الانتخابات في الصومال وفق نموذج معقد غير مباشر، إذ تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر أعضاء البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس.

(د ع)