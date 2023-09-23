​​​​​​​السوداني: نرفض التدخّل بشؤون العراق تحت أي ذريعة كانت

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن على الدول احترام سيادة بلاده، مشدداً أن العراق يؤكد التزامه بمبادئ القانون الدولي ويرفض التدخّل بشؤونه الداخلية تحت أي ذريعة كانت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "في الوقت الذي يلزم فيه دستورنا ألا يكون العراق منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى، نطالب الجميع باحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، ونحتفظ بحقنا باتخاذ الإجراءات المناسبة، على وفق ما أقرته القوانين والمواثيق الدولية لردع أي انتهاك تتعرض له بلادنا".

وأكد السوداني في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن: "العراق يمد يده لجميع دول الجوار لتحقيق رفاهية شعوب المنطقة".

ودعا السوداني حكومات المنطقة: "للتنسيق لمواجهة آفة المخدرات بعد أن تبنت الحكومة العراقية استراتيجية وطنية لمكافحتها".

هذا، وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن المنطقة تتعرض للجفاف وهناك حاجة ملحّة لحفظ الحقوق في الموارد المائية.

ودعا السوداني في السياق، إلى إقامة تجمّع إقليمي يضم دول شواطئ الخليج من العراق وإيران والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي يهدف لتنسيق الجهود الإقليمية لإدارة المياه، ومواجهة التغييرات المناخية، وتعزيز حماية البيئة، والعمل المشترك في مواجهة الجفاف.

(د ع)