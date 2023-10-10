​​​​​​​السوداني يصل موسكو في زيارة رسمية

قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية".

وسبق أن ذكر مصدر حكومي أن السوداني سيغادر العراق في التاسع من هذا الشهر، وسيجتمع مع بوتين في العاشر من تشرين الأول، وسيعقدان اجتماعات عمل يوم 11 تشرين الأول.

وبحسب قيادي في "الإطار التنسيقي" تحدث لصحيفة الشرق الأوسط، فإن النشاط الروسي في العراق أخذ بعداً أكثر اتساعاً خلال الأشهر الماضية، وأن موسكو "متفقة جداً مع طهران على القيام بما يلزم بتحييد المشروعات الاستثمارية الغربية في المنطقة، بينما تتعامل موسكو مع أزمة المستحقات المالية لشركاتها في العراق، بسبب العقوبات التي تفرضها واشنطن".

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، قد أكد لوسائل إعلام روسية، في كانون الثاني الماضي، أن العلاقات بين العراق وروسيا قوية رغم العقوبات المفروضة على موسكو، والتغيرات في البيئة السياسية الناجمة عن التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

وفي العراق، هناك ما يقارب 50 شركة روسية تعمل على تطوير حقول النفط وعمليات الاستكشاف والتنقيب في مناطق داخل العراق، وفقاً لبيانات روسية.

وأوضح القيادي، أن "الدبلوماسية العراقية عملت بنصيحة سياسية مفادها أن واشنطن بحاجة إلى رسائل إقليمية مختلفة لإشعارها بأن المسرح العراقي ليس خالياً، وأن الضغط على واشنطن يجب أن يمر من موسكو وبكين"، على حد تعبيره.

(د ع)