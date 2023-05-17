​​​​​​​السوداني يدعو الجامعة العربية لتبنّي استراتيجية موحدة حيال الأزمات

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، إن "ما يجري في السودان يضعُنا أمام امتحان مهم وسؤال جوهري: ما هي واجبات الجامعة العربية عند اندلاع الأزمات؟".

وأضاف السوداني حسب بيان لمكتبه، إن" الجامعة العربية اليوم تحتاج إلى استراتيجية موحدة تقرّب من الأواصر والأفكار بين العرب".

وأكد على ضرورة أن تبادر الجامعة إلى تفكيك الأزمات في بواكر أيامها ولا تدعها تستمرُّ إلى نقطة اللا عودة.

وكشف السوداني عن أن" العراق مارس دوره الريادي المعتاد في لمّ شمل الدول العربية ومنع الخلافات الإقليمية وانه عمل بصبر وتأنٍ على تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران".

وأشار السوداني إلى أن "العراق كان من أبرز الداعمين لعودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد سنوات من الغياب وانتهجنا دبلوماسية الحوار والتكامل العربي".

وأضاف: الاستقرار العربي يعتمد على وحدة الرؤى ويتطلَّب تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية و لا مكان للفرقة السياسية التي عطَّلت هذا التعاون لسنوات وسمحت بأن تتصرَّف الدول المعزولة خارج إطار الجمع العربي".

(م ش)