​​​​​​​السوداني ورشيد يبحثان ملفّ منع التجاوزات على الأراضي العراقية

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان له أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، التقى مساء الخميس، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية في البلاد، وغيرها من الملفات التي تهمّ المنطقة.

كما بحث رئيسَي الجمهورية ومجلس الوزراء أمن الحدود، حيث تم التأكيد على منع التجاوزات على الأراضي العراقية والسيادة الوطنية، فضلاً عن مناقشة أزمة المياه في البلاد وتداعياتها على حياة المواطنين، بحسب وكالة روج نيوز.

وتواصل دولة الاحتلال التركي قصفها لباشور (جنوب كردستان)، كما تتعمد إلى حبس الحصة المائية للعراق من الأنهار عبر بناء السدود، كسد إليسو، في الوقت الذي تحبس فيه مياه نهر الفرات بواسطة سد أتاتورك، وتمنع تدفقه إلى الأراضي السورية منذ أكثر من عامين، حيث انخفض منسوب مياه الفرات إلى مستويات تاريخية، ما يؤثر على حياة الملايين من السكان في البلدين.

(ج إ/ام)

(د ع)