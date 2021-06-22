​​​​​​​السودان ترسل شكوى ضد أثيوبيا إلى مجلس الأمن اليوم  

وقال مسؤول سوداني إن الجهات المختصة تعكف في هذه اللحظات على مراجعة الصيغة النهائية لخطاب السودان المقرر إرساله لمجلس الأمن الدولي.

وأكد المسؤول - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن الرسالة المرتقبة لمجلس الأمن تتضمن تأكيد موقف الخرطوم الثابت من سد النهضة بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف الثلاثة، بحسب ما نقلته العين الإخبارية.

كما تحوي الرسالة تمسك السودان بضرورة مشاركة الوسطاء الدوليين في المفاوضات لتسهيلها وضمان تنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاق.

وأضاف أن السودان سيشرح التعنت الأثيوبي والأضرار المحتملة من تشغيل سد النهضة على مواطنيه القاطنين على النيل الأزرق.

وتصاعد التوتر بين أثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرًا محدقًا بسلامة مواطنيها"، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

وفي المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان وسط تمسك بالوساطة الأفريقية فقط في المفاوضات بين الدول الثلاثة.

في حين تريد دولتا المصب (السودان ومصر) وساطة رباعية تشمل أيضًا واشنطن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

(د ع)