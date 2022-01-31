​​​​​​​السودان.. مقتل وإصابة 8 متظاهرين في احتجاجات الأمس

وذكرت وزارة الداخلية في السودان بأن احتجاجات الأمس شهدت مقتل متظاهر وإصابة 7 آخرين في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات.

وقالت وزارة الداخلية السودانية، في بيان لها، إن "المظاهرات شهدت إصابة 62 من منسوبي الشرطة وتعرض ضابط شرطة برتبة نقيب لبتر اليد من المفصل، كما تم القبض على 56 من مثيري الشغب".

وأضافت أنه "في إطار الحراك والجدول المعلن في شهر كانون الثاني/ يناير، شهدت بعض الولايات وقفات ومواكب سلمية محدودة وتفرغت دون تعامل الشرطة معها".

وأشار البيان إلى أن "ولاية الخرطوم شهدت أيضاً مسيرات ومواكب بعدد من محلياتها"، وفق ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وأشارت إلى أن "قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وتمكنت من السيطرة على الموقف".

وانطلقت مظاهرات حاشدة، أمس الأحد، في الخرطوم وأم درمان وبحري وعدد من المدن السودانية تطالب بالحكم المدني الديمقراطي والقصاص لضحايا الثورة.

وأغلقت السلطات السودانية، جسراً رئيسياً يربط الخرطوم وبحري، وسط انتشار أمني كثيف حول محيط القصر الرئاسي تحسباً لهذه المظاهرات.

كما انتشرت قوات الاحتياط في الأمن المركزي، التابعة للشرطة السودانية، على امتداد المنطقة التي تضم القصر الرئاسي وقيادة الجيش والمؤسسات السيادية.

وتتواصل المظاهرات في السودان، سعياً للحكم المدني، بينما تقود الأمم المتحدة عبر بعثتها في الخرطوم مبادرة للحوار لطي أزمة يواجهها المحتجون بثلاث لاءات "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".

(د ع)