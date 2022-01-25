​​​​​​​السودان.. مقتل 3 أشخاص في تظاهرات مناهضة لسلطة العسكر على البلاد

وقالت اللجنة في بيان على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إن عدد القتلى في صفوف المتظاهرين ارتفع إلى 76 قتيلاً منذ يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تاريخ استيلاء الجيش على السلطة، بحسب ما أفادته شبكة "روسيا اليوم".

وخرج أمس الإثنين، آلاف المتظاهرين مجدداً إلى شوارع العاصمة ومدن سودانية أخرى في احتجاجات ترفض استيلاء الجيش على السلطة وتطالب بسلطة مدنية كاملة.

وقال نشطاء إن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في عدة مواقع بالعاصمة، بما في ذلك محيط القصر الرئاسي.

وذكرت لجنة أطباء السودان إن قوات الأمن قتلت اثنين من المتظاهرين في الخرطوم. وأوضحت أن أحد المتظاهرين أصيب برصاصة في صدره، والثاني في رأسه.

وأفادت الفرق الطبية بأن متظاهراً ثالثاً قُتل برصاصة في الرأس والكتف في "مدني" عاصمة ولاية الجزيرة، على بعد 135 كيلومتراً جنوب شرقي الخرطوم.

وقال الناشط ناظم سراج إن 6 متظاهرين على الأقل أصيبوا بطلقات نارية في الخرطوم وأم درمان.

(ل د)