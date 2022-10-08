ووجهت قوى إعلان الحرية والتغيير والتوافق الوطني والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية دعوة لحضور التوقيع.

وبحسب المعلومات سيشارك عدد من قيادات الأحزاب مثل رئيس "حركة العدل والمساواة" جبريل إبراهيم، ونائب رئيس "الحزب الاتحادي الديمقراطي" جعفر الصادق، وحاكم إقليم دارفور مني أركي مناوي، إضافة للموقعين على الإعلان السياسي، فضلاً عن أحزاب سياسية أخرى.

من جهته، قال تاج الدين إسحق عضو اللجنة الفنية لتوحيد المواثيق، إن تنسيقيات لجان المقاومة ستعمل على إسقاط أي إعلان سياسي تعلنه قوى التوافق، مشيراً إلى أن "الإعلان السياسي لقوى التوافق يتعارض مع طالب الثورة"، بحسب "العربية الحدث".

هذا وقال الفريق السنوسي كوكو، عضو الهيئة القيادية للحرية والتغيير والتوافق الوطني، إن لجان المقاومة تنفذ أجندة الحزب الشيوعي، مؤكداً في ذات الوقت أنه لا يمكن للجان المقاومة رفض الإعلان السياسي.

ومنذ الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2021 يشهد السودان احتجاجات تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان ويعتبرها الرافضون "انقلاباً عسكرياً".

ونفى البرهان في أكثر من مناسبة تنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة بانتخابات أو توافق وطني.

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يشهد منذ الحادي والعشرين من آب/ أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.

(ل د)