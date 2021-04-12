​​​​​​​السودان عن عرض إثيوبيا: مُريب وشراءُ وقت!

وأكد وزير الرّي السوداني، ياسر عباس، أنّ بلاده لم تغيّر موقفها، لكن تهرّب إثيوبيا من الاتفاق القانوني يضع السودان في خطرٍ كبير، كما شدد على أن جميع الخيارات الدبلوماسية القانونية مفتوحة أمام الخرطوم، فيما يخص أزمة السدّ بما فيها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال في مقابلةٍ مع صحيفة "الشرق الأوسط": أستبعد حصول عمل عسكري، فليست هناك حروب على أحواض المياه في كل العالم.

وأكد أنّ الوصول إلى اتفاق قبل الملء الثاني في تموز/ يوليو المقبل ممكن، إذا توافرت الإرادة السياسية لدى أديس أبابا، واعتبر أنّ عرضها تبادل المعلومات حول السدّ مع الخرطوم والقاهرة انتقائي ومُريب واستمرار لمحاولات شراء الوقت وفرض سياسة الأمر الواقع.

ويُذكر أن الوزير السوداني كان لوّح، الأربعاء الماضي، باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحل الأزمة، لاسيما بعد فشل جولة المباحثات الأخيرة في الكونغو.

وكانت جولة مفاوضات استمرت على مدار يومين بين الدول الثلاث انتهت، الثلاثاء الماضي، بدون إيجاد تسوية بعد اجتماع في كينشاسا برعاية رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي منذ فبراير.

وهذا ما دفع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إلى توجيه رسالة مماثلة إلى إثيوبيا، قائلًا: "نقول للأشقاء في إثيوبيا أفضل ألا نصل إلى مرحلة المساس بنقطة مياه من مصر، لأنّ الخيارات كلها مفتوحة".

(د ع)