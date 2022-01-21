​​​​​​​السودان.. البرهان يعلن عن تشكيل حكومة جديدة تضم 15 وزيراً

وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أمس الخميس، قراراً بتكليف 15 وزيراً.

وجاء القرار في بيان نشره المجلس عقب لقائه مع وفد أميركي في وقت سابق من يوم الخميس الذي نتج عنه اتفاق ينص على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة والدخول في حوار وطني شامل لحل الأزمة السياسية الراهنة.

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان نشرته، أن واشنطن لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون.

يذكر أن البلاد غرقت منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 2021 في أزمة حادة إثر حل القوات المسلحة حينها للحكومة ومجلس السيادة السابق، ما دفع العديد من المجموعات المدنية إلى التظاهر، مطالبين بعدم مشاركة المكون العسكري في الحكم.

وقد أدت تلك التظاهرات منذ أكتوبر حتى الآن إلى وقوع ما يقارب 60 قتيلاً، بحسب ما أفادت لجنة أطباء السودان.

(د ع)