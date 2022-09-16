​​​​​​​الصراع الحدودي بين قرغيزستان وطاجيكستان... تصاعد التوترات بين حلفاء روسيا

قال جهاز حرس الحدود في قرغيزستان، الجمعة، إن القوات الطاجيكية فتحت النار مرة أخرى على عدد من مواقعها الأمامية، في تصعيد للتوتر بعد مواجهة قصيرة في وقت سابق هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الخدمة إن حرس الحدود القرغيزي ردوا بإطلاق النار مع وقوع اشتباكات على طول الحدود، مضيفة أن القوات الطاجيكية تستخدم الدبابات وناقلات الجند المدرعة وقذائف المورتر.

وبدورها، اتهمت طاجيكستان القوات القرغيزية بقصف أحد مواقعها وسبع قرى بـ "أسلحة ثقيلة". وقالت السلطات في مدينة اسفارا الطاجيكية إن مواطناً قتل وأصيب ثلاثة.

وحضر الرئيس القرغيزي صدير جاباروف والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان قمة الأمن الإقليمي في أوزبكستان، وظهر كلاهما من بين القادة في صورة جماعية التقطت على العشاء يوم الخميس.

لماذا تتقاتل طاجيكستان وقيرغيزستان؟

كان من المقرر أن يلتقي حكام المقاطعات القرغيزية والطاجيكية المتاخمة للحدود عند نقطة عبور حدودية لتهدئة الوضع، حسبما أعلن حرس الحدود القرغيزي.

وتتكرر الاشتباكات حول الحدود بين الجمهوريتين السوفييتية السابقتين، لكنها عادة ما تنخفض بسرعة، على الرغم من أنها كادت في العام الماضي أن تتحول إلى حرب شاملة.

وتستضيف كلاهما قواعد عسكرية روسية وتربطهما علاقات وثيقة مع موسكو التي حثت على وقف الأعمال العدائية هذا الأسبوع.

(م ش)