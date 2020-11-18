​​​​​​​السماح بزراعة الأراضي في ديرك ودعوات لفتح محلات الصيانة

شكّل قرار الحظر الكلي الذي فُرض على مدينة ديرك إثر انتشار فيروس كورونا مشكلة لدى الفلاحين، لذا وبموجب نقاشات دارت بين لجنة الزراعة والثروة الحيوانية وخلية الأزمة لتسهيل أمور الفلاحين والمزارعين، سمح للمزارعين بزراعة الأراضي الزراعية اعتباراُ من 15 تشرين الثاني دون مراجعة الأسايش.

وباشر غالبية فلاحي ومزارعي منطقة ديرك بفلاحة أراضيهم بعد السماح لهم بذلك من قبل خلية الأزمة ولجنة الثروة الحيوانية، وتأمين شركة التطوير والمجتمع الزراعي البذار لهم.

إلا أن أهالي ديرك يعانون من ارتفاع أجرة فلاحة الأرض، حيث يصل سعر فلاحة الهكتار الواحد بين 15 و17 ألف ل س، عدا تكاليف البذار والأسمدة والأدوية التي تشكل عبئاً على كاهل الفلاحين والمزارعين.

محمد علي سائق يعمل بأجرته اليومية قال: "إن تكاليف صيانة الآليات وتغيير الزيت والمحروقات يشكل عبئاً وزيادة في مصاريف الآلية، رغم توفر القطع إلا إن قطع الغيارغالية نتيجة بيعها وشرائها بالعملة الأجنبية".

ونوه إلى أن الأجرة التي يتقاضاها لا تكفي لتأمين حاجته اليومية من متطلبات وتأمين المستلزمات المنزلية نتيجة غلاء المواد الغذائية.

مناشدة لفتح محال صيانة الآليات الزراعية

وناشد المزارع محمد رمضان مؤسسة الزراعة والثروة الحيوانية بالسماح لمحلات الصناعة وخاصة محال قطع الغيار وصيانة الآليات الزراعية بفتح المحال، وقال: "الزراعة تأخرت هذا العام مقارنة بالموسم الماضي نتيجة تأخر هطول الأمطار الموسمية".

ونوه المزارع رمضان إلى أنه وفي حال تعطيل أي قطعة ضمن الآلية لا يتمكنون من تصليحها، نتيجة إغلاق المحال الصناعية، وعدم السماح لأصحاب الآليات بالخروج من ديرك أيضاً نظراً للحظر الكلي المفروض".

المزارع جوزيف عرب قال: "إن مؤسسة الزراعة والثروة الحيوانية سمحت منذ عدّة أيام للمزارعين بفلاحة وزراعة أراضيهم، بعد سماح خلية الأزمة بتقديم التسهيلات للمزارعين".

الرئيس المشترك للجنة الزراعة والثروة الحيوانية في ديرك صلاح حمزة قال: "إن مؤسسة الزراعة والثروة الحيوانية التزمت بقرار خلية الأزمة، مع مراعاة الحالات الطارئة مثل تسهيل المحروقات والبذار للمزارعين".

وأشار حمزة" بعد نقاشات خلية الأزمة لتسهيل أمور الفلاحين والمزارعين قدّمت مؤسسة الزراعة والثروة الحيوانية كافة التسهيلات للمزارعين والفلاحين لزراعة اراضيهم منذ 15 تشرين الثاني دون مراجعة الأسايش وتعرضهم لأي صعوبات".

ومع السماح للمزارعين والفلاحين من زراعة موسمهم الحالي إلا إن الصعوبات لا زالت قائمة بسبب إغلاق تام للمحال الصناعية في ديرك وعدم استطاعة أصحاب الآليات بصيانة وتصليح القطع والخروج من ديرك".

(أ ب)

ANHA