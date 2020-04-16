​​​​​​​الصليب الاحمر الدولي: تداعيات كورونا ستجعل الشرق الأوسط أمام أزمة صحية وزلزال اجتماعي-اقتصادي

قال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط السيد فابريزيو كاربوني "يجتمع على الشرق الأوسط اليوم تهديدان هما التفشي المحتمل للفيروس على نطاق واسع في مناطق النزاع، وبوادر الاضطراب الاجتماعي-الاقتصادي الذي يلوح في الأفق، وقد تسفر الأزمتان عن عواقب إنسانية وخيمة.

وبيّن المدير الإقليمي أن جائحة كوفيد-19 تنذر بتداعيات اجتماعية- اقتصادية عالمية متزلزلة، وستضرب هذه التداعيات بشدة مناطق النزاع في المنطقة، حيث يجاهد الملايين من الناس بالفعل للعيش في ظل ضعف الرعاية الصحية وقلة المياه والكهرباء إن وجدت، وانقطاع سبل كسب العيش وارتفاع الأسعار ودمار البنية التحتية.

وأكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط السيد فابريزيو كاربوني أن الجائحة ستفاقم بلا شك الاحتياجات الإنسانية وستظهر احتياجات جديدة ما لم يُدرِج المجتمع الدولي التوابع الاجتماعية-الاقتصادية في الاعتبار في آليات الاستجابة، وعلى السلطات وجهات الاستجابة المحلية أن تحشد الدعم اللازم الآن لضمان حماية حياة الناس، وسبل كسب عيشهم وأمنهم الغذائي لاحقًا".

وحثّ المدير في البيان الذي ذكر فيه بالاسم سوريا والعراق واليمن وقطاع غزة ولبنان والأردن، السلطات في المنطقة المضطربة على الاستعداد "لتداعيات مدمرة محتملة" و"زلزال اجتماعي واقتصادي".

(م ش)