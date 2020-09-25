​​​​​​​السلطات التركية توقف 82 شخصًا بينهم الرئيس المشترك لبلدية قارس

أصدر المدعي العام في العاصمة التركية أنقرة مذكرة توقيف بحق 82 شخصًا من 7 محافظات، لمشاركتهم

في المظاهرات التي نظمت ما بين الـ 5 والـ 9 من تشرين الأول عام 2014.

وعليه، داهمت الشرطة التركية، فجر اليوم، منزل الرئيس المشترك لبلدية قارس أيهان بلكين، وقامت بتفتيشه، ثم أقدمت

على توقيفه.

وفيما يلي أسماء عدد من الذين تم توقيفهم "ممثل حزب الشعوب الديمقراطية في الهيئة العليا لمتابعة وسائل الاعلام في علي أوركوت، عضو لجنة العلاقات الخارجية في حزب الشعوب الديمقراطية ناظمي غول، عضو الهيئة الإدارية لحزب الشعوب الديمقراطية جان مميش، عضو برلمان انقرة السابق عن حزب الشعوب الديمقراطية وعضو هيئة إمرالي سري سوريا اوندر، برفين كوسر، آلب التون أور، علي أور كوت، كلفر أك قيا، بريجان يورولماز، غوناي كوبيلاي".