​​​​​​​السلطات التركية تواصل اعتقالاتها التعسفية في باكور  

قالت وكالة فرات للأنباء إن الشرطة التركية، داهمت اليوم، منازل المدنيين في ناحيتي كَفر وجله التابعتين لمدينة جولميرك في باكور كردستان، في التوقيت نفسه، واعتقلت 30 شخصاً بينهم أمهات السلام، واقتادتهم إلى مديرية الشرطة في مدينة جولميرك.

كما داهمت صباح اليوم، منازل في مدينة أضنة، واعتقلت 6 أشخاص آخرين واقتادتهم إلى مديرية الشرطة في أضنة.

وتتواصل عمليات الاعتقال التعسفية التي تقدم عليها السلطات التركية في باكور (شمال كردستان) وتركيا، بحق السياسيات والسياسيين والبرلمانيات والبرلمانيين، والنشطاء في منظمات المجتمع المدني، ما يؤكده ومراقبون للشأن التركي والكردي أنها سياسة إبادة.

(أم)