​​​​​​​السلطات التركية تمنع جيجك كوباني من الاتصال مع أسرتها

حكمت السلطات التركية بالسجن المؤبد على (جيجك كوباني) بعد سنتين من سجنها ومحاكمتها 6 مرات خلال سنتين.

وجيجك كوباني اسمها الحقيقي ( دوزكين تمو ) ولدت في مدينة كوباني عام ١٩٩٧، كانت مقاتلة ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية، أثناء شن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها هجومًا على قرية مشيرفة التابعة لعين عيسى أُصيبت بجروح ووقعت أسيرة بيدهم وسلموها فيما بعد إلى السلطات التركية.

وظهرت ردود فعل مناهضة وغاضبة من الشارع الكردي والجانب السياسي حيال ما ارتكبته الدولة التركية بحق جيجك كوباني، إذ صدرت بيانات عدة من مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا استنكاراً للحكم الصادر بحق المواطنة السورية.

وكانت والدة جيجك قد صرحت من قبل أنها لا تقبل بذلك الحكم ووصفته باللا قانوني، وناشدت كافة المنظمات الحقوقية للتدخل والوقوف ضد ذلك الحكم على ابنتها.

التواصل مع الأسرة.. ممنوع

وكانت جيجك كوباني تتحدث هاتفياً مع أسرتها مرة في الأسبوع حتى قبيل محاكمتها بأسبوع واحد، إلا أنه ومنذ حوالي ثلاثة أسابيع امتنعت عن الاتصال الهاتفي مع أسرتها لأسباب مجهولة.

والدة جيجك كوباني وحيدة عثمان قالت في تصريح لوكالتنا إن ابنتها كانت تتحدث في كل يوم خميس من الأسبوع معهم، ولكنها امتنعت عن التحدث إليهم منذ حوالي ثلاثة أسابيع، أي قبل محكمتها بأسبوع واحد.

ونوّهت وحيدة عثمان أن مدة المكالمة كانت 10 دقائق وبسبب منع الزيارة للسجناء بعد جائحة كورونا أصبحت مدة المكالمة 20 دقيقة.

وتقول والدة جيجك إنهم مازالوا يجهلون سبب امتناع ابنتهم عن التحدث معهم.

وطالبت والدة جيجك كوباني، وحيدة عثمان، المحامي الموكل لابنتها بالتحقق من وضع ابنتها ومعرفة سبب عدم تحدثها مع أسرتها، كما ناشدت كافة الحقوقيين والمحامين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للتدخل ورصد التجاوزات غير القانونية بحق المعتقلين.

الجدير بالذكر أن تركيا اعتقلت 49 آخرين في أراضيها بحجة دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية، بحسب مركز توثيق الانتهاكات شمال شرق سوريا.

(م ع/س و)

ANHA