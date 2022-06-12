​​​​​​​السلطات التركية تغلق الطرق المؤدية إلى ناحية كمليك لعرقلة المسيرة الداعية إلى إنهاء العزلة

السلطات التركية أغلقت الطرق المؤدية إلى ناحية كمليك التابعة لولاية بورصة في تركيا، التي من المقرر أن تخرج فيها اليوم (12 حزيران) مسيرة حاشدة من أجل إنهاء العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

وكانت الرئيسة المشتركة لحزب الأقاليم الديمقراطي (DBP) صالحة آيدنيز، قد دعت عبر وكالتنا جميع الشعوب في تركيا للانضمام إلى مسيرة كمليك الخامسة التي تنطلق تحت شعار "لمجابهة سياسة العزلة الدفاع عن الحرية".

بحسب القسم الكردي من وكالة فرات للأنباء فإنه من أجل هذه المسيرة اجتمع حشد مؤلف من آلاف الأهالي في شارع سراسكر بمنطقة كادكوي في اسطنبول، للانطلاق باتجاه شارع بحارية وسط حصار مطبق من قبل الشرطة التركية.

يشارك فيها ناطقي مؤتمر الشعوب الديمقراطي (HDK) آسنكول دمير وجنكيز جيجك، والرئيس المشترك لحزب المجتمع الديمقراطي (KCD) بدران أوزتورك، الرئاسة المشتركة لحزب الأقاليم الديمقراطي (DBP) صالحة آيدنيز وكسكين بايندر، الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) بروين بولدان، والرئاسة المشتركة لـ (HDP) في اسطنبول إيلكنور بيرول وفرهاد انجو، بالإضافة إلى برلماني الحزب، وناشطات حركة المرأة الحرة (TJA)، وأحزاب أخرى.

هذا وكان كل من مؤتمر الشعوب الديمقراطي (HDK)، وحزب المجتمع الديمقراطي (KCD)، وحركة المرأة الحرة (TJA) وحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، وحزب الأقاليم الديمقراطي (DBP)، اتحاد جمعيات التضامن مع عوائل المعتقلين والمحكومين (MED TÛHAD-FED) قد أعلنوا عن تنظيم مسيرة كمليك الخامسة.

يشار إلى أن مسيرة كمليك الأولى نظمت في عام 2005 لإنهاء العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان، فيما نظمت المسيرة الثانية في 9 تشرين الأول 2011 وهو اليوم الذي يصادف ذكرى بدء المؤامرة التي حيكت ضد القائد، بينما المسيرة الثالثة انطلقت في 1 آب 2015 من مدينة آمد بباكور كردستان نحو كمليك، أما المسيرة الرابعة فانطلقت في 15 شباط 2016 من مدينة بورصة إلى كمليك، والخامسة تصادف اليوم الأحد.

تأتي هذه المسيرة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، حيث كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في 25 آذار 2021 عندما أجرى اتصالاً هاتفياً مع أخيه محمد أوجلان، ومنذ ذلك الوقت لم ترد أي معلومات عنه.

(س ر)