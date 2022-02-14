في إطار حملة الإبادة السياسية في جزير، اعتقلت السلطات التركية، اليوم الإثنين، مراسلة وكالة مزبوتاميا للأنباء (MA)، زينب دورغوت، في ناحية جزير التابعة لمدينة شرناخ.

وحسب وكالة فرات للأنباء فإن المراسلة زينب دورغوت اعتقلت بسبب قرار إجراء التحقيق معها من قبل المدعي العام في شرناخ، وتم اقتيادها إلى مديرية الأمن في شرناخ.

تواصل السلطات التركية تشديد إجراءاتها التعسفية بحق المواطنين والنشطاء السياسيين والإعلاميين، حيث داهمت الشرطة التركية، السبت، منازل عدد من المواطنين في مدنية مرسين، واعتقلتهم واقتادتهم إلى مديرية الأمن بمرسين، وذلك على خلفية القرار الذي أصدرته السلطات التركية باعتقال 52 شخصاً بذريعة "التحضير لعقد فعاليات".

(ي م)

ANHA