​​​​​​​السلطات التركية تعتقل مراسل وكالة مزوبوتاميا

اعتقال محمد أصلان مراسل وكالة أنباء مزوبوتاميا تم خلال عملية مداهمة لمنزله الكائن في مدينة إسطنبول.

وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة فرات للأنباء، فإن اعتقال أصلان جاء في إطار التحقيقات التي يقوم بها مكتب المدّعي العام الجمهوري في أنطاليا، وبعد البحث والتفتيش قرابة ساعة في منزله، تم مصادرة الكثير من الأجهزة الالكترونية والمجلات والكتب الخاصة به.

وتم تقييد أصلان واقتياده إلى مديرية الأمن في المدينة.

وبحسب تقارير منظمة صحفيين بلا حدود الدولية “أر سي في” الخاصة بحقوق الصحفيين، فقد احتلت تركيا المرتبة 154 من بين 180 دولة في تقرير مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020.

وتصف "مراسلون بلا حدود"، تركيا بأنها “أكبر سجّان للصحفيين المحترفين في العالم”.

(سـ)