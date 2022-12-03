​​​​​​​السلطات التركية تعتقل 8 ناشطات في حركة المرأة الحرّة

بدأت النيابة العامة في أنقرة تحقيقاً بخصوص حركة المرأة الحرّة (TJA)، وفي سياق هذه التحقيقات تقرّر في 29 تشرين الثاني المنصرم إلقاء القبض على 50 امرأة. وعلى هذا، قامت السلطات التركية في 14 مدينة في تركيا وباكور كردستان منها آمد، موش، آكري، ديلوك، سيرت، إسطنبول وإزمير بمداهمة المنازل واعتقال 20 امرأة.

وبعد أربعة أيامٍ من إلقاء القبض عليهن انتهت الشرطة التركية في أنقرة من استجواب المعتقلات وأخذ إفاداتهن وتمّت إحالتهنّ اليوم إلى محكمة أنقرة.

وأخذت النيابة العامة إفادات كلّ من فيغَان آراس، فيغَان أكتي، مكيّة أورمانجي، بديعة آكايا، ديدار جشمه، خديجة جونجر، هوليا كناغو، وكلستان دهشت بزعم "إدارة التنظيم"، "العمل باسم التنظيم"، وقامت بإحالتهنّ إلى المحكمة مع اعتقالهنّ.

فيما قدّمت يليز آي يلدز، هوليا تاشار، زكية غولار، زينب بوغا، سلطان أسن، مرال شيمشك، (د.أ)، هازال آراس، مروة تكين دميرال، آيسال ديلان، بريتان جاياش، تامجيهان جلبي خديجة آي إفاداتهنّ من آمد عبر تقنيّة الصوت والصورة (SEGBÎS) وتمّ الإفراج عنهنّ رهن الإقامة الجبريّة.

(ر)