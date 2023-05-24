​​​​​​​السلطات التركية تعتقل 12 موسيقيّاً و3 مدنيين

داهمت شرطة الاحتلال التركي خلال ساعات الصباح، عدداً من المنازل في مدينة إزمير التركيّة في سياق عمليات الإبادة السياسيّة، حيث اعتقلت خلالها 12 موسيقيّاً بينهم سرتان أوزديمير، شاكر يجيت أوزديمير، جمال أمين، رضوان كايا، فاطمة تاندوغان، أيوب أزراك، جوكهان كونلوآجك وقدير ياسين تيمور.

واُعتقل الموسيقيّون لمشاركتهم في افتتاح مكتب انتخابي لحزب الخضر اليساري قبل انتخابات 14 أيار.

وامتدّت حملة الاعتقالات لتطال مدينة إيله في باكور كردستان (شمال كردستان) أيضاً، فقد داهمت الشرطة التركيّة عدداً من المنازل واعتقلت عدنان فورال، فيدات أوزر ومظلوم إتمز مع تعذيبهم خلال عملية الاعتقال.

واُقتيد المعتقلون إلى مديرية الأمن في مدينة إيله.

يُشار إلى أنّ السلطات التركيّة قد نفّذت صباح اليوم حملة اعتقالات ٍ أخرى، حيث اعتقلت 15 شخصاً في ميردين، شرنخ ومانيسا في باكور كردستان (شمال كردستان).

(ر)