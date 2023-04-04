​​​​​​​السلطات التركية تعرقل وصول الحشود المتوجهة لقرية آمارا

توجه منذ ساعات الصباح الأولى، أهالي مدينة آمد ومنطقة خلفتي في باكور كردستان صوب قرية آمارا، لزيارة البيت الذي وُلد فيه القائد عبد الله أوجلان، بمناسبة ميلاده المصادف اليوم 4 نيسان.

وحسب وكالة فرات للأنباء، أوقفت الجندرمة والشرطة التركية الأهالي المتوجهين إلى قرية آمارا، كما وفرض عناصر الشرطة الذين يقومون بعمليات التفتيش والفحص المروري بشكل تعسفي؛ عقوبات مالية على العديد من السيارات ومنعت خروجهم من المدينة.

وأفادت الأنباء بأن الشرطة وضعت حواجز التفتيش في كل مكان، وحاصرت جميع محطات الوقود على الطريق الواصل بين آمد – رها، وعدم منح الإذن لنواب حزب الشعوب الديمقراطي والجماهير الحاشدة للإدلاء ببيان.

وبالرغم من العراقيل الا أن حشود من المواطنين في باكور كردستان وتركيا تتجه صوب قرية آمارا.

(أ ب)