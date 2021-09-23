​​​​​​​السلطات السودانية تصادر جميع ممتلكات حماس على أراضيها

وقالت وكالة رويترز اليوم الخميس، بأن السلطات السودانية صادرت جميع أصول حركة حماس على أراضيها.

وتضمّنت أصول حماس في السودان، فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراضٍ وصرّافات.

وبحسب الوكالة، فإن أصول وممتلكات حماس في السودان شكّلت لعقود مورداً هاماً لنشاطها.

ويأتي ذلك، في أعقاب إحباط الحكومة السودانية "محاولة انقلابية" جرت الثلاثاء، متهمة "ضباطاً من فلول النظام البائد" بتنفيذها. في إشارة إلى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، المعتقل منذ أكثر من سنتين بعدما أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.

(د ع)