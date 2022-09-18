​​​​​​​السلطات الإيرانية تقتل وتصيب متظاهرين منددين بمقتل الشابة جينا أميني

شهدت مدن روجهلات (شرق كردستان)، خروج مظاهرات منددة بمقتل الفتاة جينا أميني (مهسا)، وخلال مظاهرة في مدينة سقز أطلقت السلطات الإيرانية الرصاص على المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة عدد كبير، وذلك نقلاً عن وكالة روج نيوز.

وحسب الوكالة، فإن المواطن الذي فارق الحياة جراء إطلاق الرصاص من قبل القوات الإيرانية يدعى "كيان درخشان"، بينما لم ترد معلومات مفصلة عن عدد المصابين وحالتهم الصحية.

وتأتي هذه المظاهرات الشعبية، احتجاجاً على مقتل الفتاة جينا أميني (22 عاماً)، التي تعرضت للتعذيب بعد تعرضها للاعتقال من قبل الشرطة الإيرانية "شرطة الأخلاق" بذريعة الكشف عن شعرها.

وكانت جينا أميني، تزور طهران مع عائلتها عندما أوقفتها، الأربعاء الماضي، وحدة الشرطة المكلفة بفرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك اشتراط تغطية شعرهن بحجاب.

(ي م)