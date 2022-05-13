​​​​​​​السلطات الإيرانية تعتقل نحو 22 متظاهراً في احتجاجات على ارتفاع أسعار الغذاء

وأفادت وكالة أنباء إيرنا الحكومية، في وقت مبكر من يوم الجمعة، بأن السلطات الإيرانية اعتقلت 15 شخصاً خلال الليل في مدينة دزفول جنوب غرب محافظة خوزستان، فضلاً عن 7 آخرين في مدينة ياسوج بمحافظة كوهغيلويه وبوير أحمد في الجنوب.

وتأتي الاعتقالات في أعقاب إعلان إيران هذا الأسبوع، أن تكلفة زيت الطهي والدجاج والبيض والحليب سترتفع بنسبة تصل إلى 300 بالمائة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء الشرق الأوسط بسبب اضطراب سلاسل التوريد العالمية والتحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، وهي مُصدر رئيس للمواد الغذائية.

وذكر التقرير أيضاً أن 200 شخص تجمعوا في مدينة أخرى في إقليم خوزستان - أنديمشك - حيث أصيب أحد رجال الإطفاء بعد أن رشق المتظاهرون الشرطة ورجال الإطفاء بالحجارة. وأضافت الوكالة أن الوضع هدأ في جميع المناطق بحلول يوم الجمعة.

وقبل المظاهرات، قالت مجموعة "نت بلوكس دوت أورغ" المدافعة عن الوصول إلى الإنترنت، إنه تم الإبلاغ عن تعطل في خدمة الإنترنت بجميع أنحاء البلاد، حيث تستعد الحكومة للاضطرابات المحتملة، وفق ما نقلته شبكة الحرة.

(د ع)