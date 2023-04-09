​​​​​​​السلطات الإيرانية تعتقل الناشطة زينب زمان

اعتقلت سلطات الدولة الإيرانية، الناشطة النسوية زينب زمان التي كانت من أوائل النساء اللواتي قصصن شعرهن لدعم الانتفاضة، ")"Jin, Jiyan ,Azadîالمرأة، الحياة، الحرية(، في إيران وروجهلات كردستان (شرق) التي اندلعت على خلفية مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد شرطة الأخلاق في أيلول 2022، حيث تم اقتيادها إلى جهة مجهولة، حسب ما أفادت به وكالة روج نيوز.

وعقب اعتقال زينب زمان، ذكر زوجها أنه في 8 نيسان الجاري، قامت سلطات الدولة الإيرانية بالاتصال بزينب، وطلبت منها التوجه إلى المركز الأمني.

كما أبلغ زوجها بأن زينب اعتقلت في نفس اليوم، مفيداً بأن سلطات الدولة الإيرانية توجهت إلى منزلهم وفتشته.

والناشطة النسوية زينب زمان هي ابنة الفنان الإيراني حسين زمان.

(ي م)