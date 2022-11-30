​​​​​​​السلطات الفاشية التركية تلقي القبض على الناشطة في حركة المرأة الحرّة (TJA) زينب بوغا

في سياق التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في أنقرة بخصوص حركة المرأة الحرّة (TJA) تمّ يوم أمس الثلاثاء، مداهمة 57 منزلاً في 14 مدينة مختلفة في باكور وتركيا. وبدأت النيابة العامة تحقيقها ومداهماتها بزعم "إدارة التنظيم"، "عضوية التنظيم"، الدعاية للتنظيم"، "المساهمة في تمويل التنظيم". وأُصدر قرار الاعتقال بحق 50 امرأة، فيما تمّ يوم أمس إلقاء القبض على 15 امرأة.

وأُلقي القبض على الناشطة في حركة المرأة الحرة، زينب بوغا خلال المداهمة التي وقعت في آمد وبذلك ارتفع عدد النساء اللواتي تمّ إلقاء القبض عليهن في سياق هذه التحقيق إلى 16 امرأة، ومن المتوقع نقل هؤلاء المعتقلات إلى أنقرة.

أسماء المعتقلات

في سياق هذا التحقيق تمّ إلقاء القبض على الناشطات في حركة المرأة الحرّة؛ فيغان آكتي، زينب بوغا، مكية أورمانجي، ديدار ششمه، زكية كولر، بديعة آكايا، سلطان أسن، خديجة غونغور، مرال شيمشك، عضوة أكاديمية المرأة فيغان آراس، ليلى دنيز وبنار جيلان ويليز آي يلدز في إسطنبول، في إزمير (د.أ) وفي موش مروة تكين دميريل، وهازال آراس في آكري.

(ر)