​​​​​​​السلطات الفاشية التركية تعتقل عدد من مراسلي وكالتي ميزوبوتاميا وجن نيوز

في أطار التحقيقات التي بدأها مكتب الادعاء العام في أنقرة؛ داهمت الشرطة التركية مكتب وكالة ميزوبوتاميا. وتمّ على إثر هذه التحقيقات اعتقال مراسلي وكالة ميزوبوتاميا؛ سلمان كوزليوز في ناحية بياسا آمد، وهاكان يالجين في وان. كما صادرت الشرطة خلال مداهمتها للمنازل العديد من الكتب. واقتادت المراسلَين إلى مديريات الشرطة.

كما داهمت الشرطة منزل مراسلتي وكالة جن نيوز (JINNEWS) حبيبة أرن ودَريا رَن وقامت باعتقالهما. وتبيّن أنّه تم القاء القبض على دريا رَن في سياق تحقيقٍ آخر.

اعتقال رئيسة تحرير وكالة ميزوبوتاميا

هذا وداهمت الشرطة التركية منزل رئيسة قسم الشؤون الكتابية في وكالة ميزوبوتاميا في إسطنبول؛ ديرن يورتسفر. إذ قاموا بتفتيش المنزل وصادروا العديد من الكتب. ثمّ ألقوا القبض على يورتسفر واقتادوها إلى مديرية شرطة إسطنبول.

أنقرة

وداهمت الشرطة التركية أيضاً مكتب وكالة ميزوبوتاميا في أنقرة. ولا تزال عملية تفتيش المكتب مستمرّة. في حين أسفرت مداهمات الشرطة التركية للمنازل عن اعتقال مراسل وكالة ميزوبوتاميا زمو آغوز ومراسلة الوكالة بيريفان آلتان في أنقرة. كما داهمت الشرطة التركية منازل عددٍ آخرٍ من الصحفيين ولا تزال عمليات التفتيش مستمرةً فيها حتّى الآن.

كبّلوا أيديهم خلف ظهرهم

أثناء الاعتقال تمّ تكبيل المراسلين وتُركوا على الأرض لفترةٍ طويلة. كما صادرت الشرطة كمبيوترات (اللابتوب) المراسلين.

رها وميردين

وفي سياق التحقيقات أيضاً؛ داهمت الشرطة التركية منزل مراسل وكالة ميزوبوتاميا أمر الله آجار ومراسلة الوكالة جيلان شاهينلي في رها. إذ ألقت القبض عليهما بعد تفتيش منزليهما. وقامت الشرطة التركية خلال عملية المداهمة بمصادرة أجهزة الكمبيوتر، الكاميرا وأجهزة التصوير الخاصة العائدة للمراسلَين. كما داهمت الشرطة أيضاً منزل آجار في ناحية كَربورانا في ميردين وصادرت مجموعةً من الكتب.

وفي سياق التحقيقات ذاتها؛ داهمت الشرطة التركية منزل مراسلة وكالة جن نيوز أوزنور دَغر في ناحية قوسَرا في ميردين وألقت القبض عليها.

(ر)